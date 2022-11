Politseimesilased koliti ära kodukontorisse

Eelmine talv oli mesilastele keeruline, sest linnas oli palju temperatuurikõikumisi ja muid väliseid segajaid. Seetõttu jõudis kevadesse neljast perest kolm, rääkis PPA mesinik Kristjan-Jaak Nuudi. Kuid kevadel õnnestus teha jälle ühest perest kaks ja suvele läksid PPA maja katusel vastu taas neli mesilasperet, neist mett andsid kolm. „Suvi oli mesilastele väga töökas ning õigeaegse läbivaatuse ja laiendamisega on peaaegu õnnestunud ära hoida mesilaste sülemlemine,„ ütles Nuudi. „Sel hooajal saime nelja pere peale kokku 95 kg mett, mis kingitakse meenena koostööpartneritele. Selleks talveks on mesilased viidud linnast ära maale kodukontorisse, et vältida eelmisel hooajal ohtlikuks osutunud linnakeskkonna mõjusid.“ Mummud on talveks korralikult ette valmistatud, neile on tehtud lestatõrjet ja antud korralikult lisasööta suhkrusiirupi näol. Mesilased saabuvad PPA maja katusele tagasi teenistusse vahetult enne esimeste võilillede õitsemist.