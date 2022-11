Narva linn palub politseilt abi: ujuvsaar lõhnab pahasti

Nimelt sai linnamajandusamet elanikult teate, et Narva veehoidlal on üks liikuv ujuvsaar kinni jäänud ühe kinnistu vahetus läheduses , see tekitab ebemeeldivat lõhna, mõjutab elukeskkonda ja veekvaliteeti. Linnamajandusamet pöördus Keskkonnaameti poole palvega selgitada, milliste piirangutega tuleb arvestada juhul, kui ujuvsaar sellest kohast eemaldada. Keskkonnaamet selgitas, et selleks tegevuseks pole vee erikasutuse keskkonnaluba vajalik. Samuti ei asu Narva veehoidlal kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kaitstava looduse üksikobjekt või selle kaitsevöönd. Seega keskkonnakaitselisi piiranguid ujuvsaare eemaldamiseks ei ole. „Seoses ülaltooduga palume politsei- ja piirivalveameti arvamust tekkinud olukorra kohta. Juhul, kui on võimalik, siis aidata ujuvsaar veehoidla rannast lahti tõmmata ja eemale toimetada,” teatab Narva linnamajanduse ameti direktor Natalja Šibalova politseile.