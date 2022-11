SÕJAKOKKUVÕTE | Rootsi: Nord Streami juhtum oli sabotaaž!

Nord Stream 1 ja 2 torujuhtme lekke uurimist juhtiv Rootsi prokurör kinnitas, et toimunu oli sabotaaži tulem ning lisas, et leitud on lõhkekehade jälgi. Nord Stream 1 ja 2 maagaasitorustikest avastati septembri lõpus ohtlikud lekked. Algusest peale tekkis kahtlus, et tegemist polnud juhusliku õnnetuse või mõne roheaktivisti kätetööga. „Nüüdseks tehtud analüüs näitab, et mitmel leitud objektil oli lõhkeaine jälgi. Täpsem analüüs ja järelduste tegemine jätkub,“ ütles prokurör Mats Ljungqvist.