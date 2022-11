Juhtkiri | Jalgpalli-MMi skandaalid ja mängu ilu

Jalgpall annab võimaluse samastuda ja eristuda, ka lõõgastuda. Lapsed panevad kivid pargis väravaks ja kujutavad ette, et on Messi või Ronaldo või kes iganes parasjagu kõige ägedam mängija. Hea viis lapsed õue ja liikuma saada. Vanemad vajuvad televiisori ette, elavad kaasa väravatele, kiruvad vastasmeeskonda ja kohtunikke. Isegi võhik võib avastada ennast elavalt diskuteerimas, kas oli suluseis või mitte. Räägitakse ikka, et kõige meeldivamad vaatemängud on elav tuli, voolav vesi ja töötav inimene. Ja jalgpalliväljakul 22 mehe tööd on lust vaadata. Ajal, kui Ukrainas möllab sõda, maailmas on kliima- ja energiakriis, on väga vaja neid hetki, kus saaks ajul lasta lihtsalt nautida mängu ilu.

Kuigi poliitikat ja sporti üritatakse lahus hoida, siis alati see ei õnnestu. Praegust MMi varjutavad mitmed skandaalid. Alates sellest, milline on Katari võõrtööliste olukord; korruptiivne viis, kuidas valiti see riik MMi korraldama, lõpetades kõlakatega altkäemaksudest. Üle ega ümber ei saa sellest, et Katar pole ju tegelikult kliimalt ega kultuurilt väga jalgpallisõbralik riik. Et üldse seal palli taga ajada, on vaja staadioneid jahutada. Teiseks on tegu islamiriigiga, kus alkoholi ei tarbita, õllekraanid on kinni keeratud ka MMi ajaks. Kuidas tagada mängu ilu, puhas sportlik sooritus ja kõik see muu, mis inimesi jalgpalli vaatama tõmbab?