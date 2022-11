ÕHTULEHT POOLAS | „Mina tahan, et poleks sõda, oleks ainult rahu. Ei oleks rakette ega pauke. Rahu tahaks.“

Õhtuleht saabub Przewodówi kella ühe paiku. Kooli vastas kogunevad ajakirjanikud. Nad on saabunud igast maailma otsast, Hiinast Hispaaniani. Kõik soovivad pääseda sündmuspaiga ligi, kuid politseinik manitseb: „Peate ootama, varsti tuleb üks inimene.“ Tee äärde on pargitud paarkümmend politseibussi. Ülejäänud sõidukid on kõik reporterite omad. Esimene inimene, kellega jutule saame, on Lublini elanik Szymon Gontarski. Ta on siin ajakirjanike fikser ehk ajakirjanike abistaja: ta tõlgib, otsib allikaid ning lepib kokku kohtumisi. Loomulikult, täna tal on palju kliente. Külas viibib ta teist päeva. „Ma ei usu, et politsei kedagi raketti vaatama laseb. Aga siia tuleb president, lubati, et kell kaks on kohal,“ ütleb Gontarski ning suundub edasi Hiina ajakirjanike juurde.