TOP | Õudne lõpp Iraanis?

Ikka öeldakse, et parem õudne lõpp kui lõputa õudus. Eelmisel sajandil veel demokraatlikus Iraanis on asjalood aga viimasel ajal väga jubedaks läinud. Rahvas mässab, tuhandeid on arreteeritud, sajad on hukkunud. Karm islamimeelne valitsus loodab, et veel karmimad võtted sunnivad rahva alistuma. Või on nüüd juba see õudne lõpp käes, kus rahulolematute hulk on lihtsalt nii suur, et kõiki pole võimalik arreteerida või üles puua?