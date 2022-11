Seisukoht | Jõulutralliks liiga vara?

Nähes aga sotsiaalmeediast, kui paljud täiskasvanud on juba kibelenud poodi jõuludekoratsioone ostma ning teevad juba varakult jõuluplaane, siis üha raskem on seda ka hukka mõista. Kätte on jõudnud aasta kõige masendavam periood. Lõputu pimedus rusub nii keha kui vaimu ja sageli on väga keeruline end üldse motiveerida midagi tegema. Paistab, et varajane jõuluootus pakub paljudele inimestele mingisugust lootust ja rõõmu. Praegusel raskel ajal vajame aga väikseid rõõmu rohkem kui iial varem. Las need tulukesed siis vilguvad, peaasi, et neist osataks ka rõõmu tunda!