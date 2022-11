Muretult ja kiiresti! 7 jõulukinki, mis teevad rõõmsaks suured ja väikesed!

Kui aga soovid kinkida pigem midagi väga praktilist, siis elektriline hambahari on kindla peale minek. Ühelt poolt on tegemist igapäevase hügieenitarvikuga, teisalt on elektriline hambahari just see, mida endale osta ei raatsiks, aga kingina rõõmustaks. Näiteks Braun Oral-B elektriline hambahari eemaldab hambakattu 100% paremini kui tavahambahari ning sobib ka kõige tundlikumatele hammastele.

Meespere rõõmustab kindlasti mõne tööriistakomplekti üle. Igas kodus on ju aeg-ajalt tarvis midagi üles riputada, parandada või kokku panna. Kaup 24 e-poe tööriistade valik on mitmekesine. Nii leiad kingituse sellele, kelle kodust on puudu tööriistakomplekt algajale kui ka sellisesse majapidamisse, kust puudu mõni väga spetsiifiline tööriist.

Ent jõulumeeleolu pole ju vaid kingitused – jõulumeeleolu loob ka kaunistatud kodu. Ehitud kuusk, palju hubast küünlavalgust ja loomulikult pühaderoogadega jõululaud kauni jõuluserviisiga. Eestlaste hulgas on nii pühadeperioodil kui igapäevaseks kasutamiseks eriti populaarne Klaus Haapaniemi loodud lõbusa loomamustriga Iitala Taika lauanõude sari, mille menu on püsinud muutumatuna alates sarja loomisest aastal 2007. Taika serviisi on nelja erinevat värvi: sinise, punase, musta ja valge põhjaga. Värve omavahel kombineerides saad leida just oma kodule sobiva variandi. Lisaks ajatule Skandinaavia disainile on Iitala nõud ka väga kvaliteetsed ning funktsionaalsed.