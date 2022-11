VIDEO | Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm: valikus ei sõda või rahu

Kantsler Kusti Salm kinnitas pressikonverentsi alguses, et Eesti julgeolek on tagatud. „Meil on tugev reservvägi ja lisaks on meil liitlased, kes hoolivad Eesti ja NATO julgeolekust, vahetut sõjalist ohtu Eestile ei ole.”

Rääkides Poolat tabanud raketist ütles Salm, et intsidendis on süüdi Venemaa. „Seda intsidenti poleks juhtunud, kui Venemaa ei pommitaks, ei terroriseeriks Ukrainat.” Ta lisas, et liitlased suhtusid Poola intsidenti täie tõsidusega, kollektiivselt jõuti järeldusele – süü on Venemaal.

Poola intsidendi põhjuseks oli laiapõhiline rünnak Venemaa poolt, kust saadeti Ukrainasse üle 100 raketi ja drooni. „Hea uudis oli see, et kõik droonid võeti õhust alla. Võeti maha ka 73 raketti.” Ta tõdes, et Venemaa raketilöökide tõttu jäi Ukrainas elektrita 10 miljonit inimest.

„Eile toimus taas suur raketilöök, võeti sihikule gaasitaristu.”

Sel kolmapäeval toimus Ukraina abistamise koalitsiooni kohtumine, mida juhtis USA kaitseminister ja kus oli esindajad 50 riigist.

Salm tõi välja suurimad Ukraina abistajad: „Rootsi tuli sellel nädalal lagedale üheksanda paketiga, mille maksumus oli 236 miljonit eurot ja milles sisaldus ka õhutõrje. Kanada teatas 34 miljoni dollari suuruses paketist, kuhu kuuluvad satelliitpilt, droonikaamera, talvevarustus. Soome tuli välja täiendava, kümnenda paketiga, mille väärtus oli 55,6 miljonit eurot. Hispaania andis kuus Hawk-õhutõrjesüsteemi, lisaks ka haubitsaid.

Eesti on andnud Ukrainale kokku abi 300 miljonit eurot. Me oleme endiselt suhtarvude arves maailma suurimaid toetajaid. Viimase aja suurimatest panustest oleme keskendunud väljaõppele. Meil on kavas õpetada välja suur hulk Ukraina sõdureid. Ei tohi kaotada fookust, et Ukraina peab võitma!“