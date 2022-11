Tarmo Jüristo | Napilt sada päeva valimisteni - kes leiab valijale hinge mineva teema?

Valimistest lahutab meid napilt üle saja päeva ja kuigi kampaaniate haripunktini on veel paar kuud aega, on erakonnad ja kandidaadid tasapisi asunud oma positsioone sisse võtma, sondeerides aktiivselt erinevate poliitiliste teemade kandepinda. Enamjaolt on valikud igati ootuspärased: Reformierakond keskendub julgeolekule ja maksuküürule (viimasega neil kindlasti sõnumiselguse eest auhinda võita ei õnnestu), EKRE räägib kõigile, kes kuulata jaksavad 150 000 siia saabunud „slaavlasest“, kelle toimetamistest keegi justkui midagi ei tea, aga kes samas kohe peatselt valimistel osalema hakkavad, Isamaa poliitikud tegelevad peamiselt avaliku ruumi puhastamisega kipsist viisnurkadest. Eesti 200 on leidnud, et pikk plaan Eestile peaks kindlasti sisaldama Narva uue lennujaama ehitamist, samas kui Keskerakond lubab suuremaid pensione ja sotsid heldemaid toetusi. Ühesõnaga, tavaline Eesti poliitika.