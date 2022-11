GRAAFIKUD | ÜLIKOOLIST OTSE TÖÖTUKASSASSE?! Keda ähvardab oht tööst ilma jääda? Kas ohus on kokad või arstid?

Töötukassal, mis peab arvet töötute üle ja aitab neil uuesti ree peale saada, on muljetavaldav andmevaramu. Aegridu annab nende põhjal joonistada alates 2006. aastast, kohati lausa 2003. aastast. Neid andmeid tasub jälgida, sest nii prognoosid kui uudisvoog näitavad, kuidas majandusel ei lähe kõige paremini ning toimuvad esimesed suured koondamised. Kui mullu oktoobri lõpus oli meil 43 526 registreeritud töötut, siis nüüd 17. novembril oli 49 710 töötut ehk 14,2 protsenti rohkem. Kelle arvelt see tõus on põhiliselt tulnud?