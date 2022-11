SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi: meie rakett see polnud!

Kolmapäeva õhtul teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi taas, et Poolas hävitustööd teinud rakett ei saanud kuuluda Ukrainale. USA president Joe Biden vaidlustas tema väite. „Tõendid seda ei näita,“ sõnas Balil toimunud G20 suurkohtumiselt naasnud ameeriklane. Ka USA kaitseminister Lloyd Austin kommenteeris, et miski ei näita vastupidist poolakate praegusele hinnangule. Poola presidendi välispoliitikanõunik sõnas, et Ukraina uurijad pääsevad tõenäoliselt sündmuspaigale ligi. Poola president Andrzej Duda ütles, et plahvatuspaigale pääsemiseks on vaja mõlema uurimist läbi viiva riigi, Poola ja USA nõusolekut, vahendab Reuters. Poola riikliku julgeoleku büroo juht Jacek Siewiera kommenteeris, et tema teada ei ole Duda Ukraina vaatlejate sündmuskohal viibimise vastu.

Zelenskõi sõnul sai ta lääneliitlastelt signaali, et Vladimir Putin soovib Ukrainaga otseläbirääkimisi pidada. „Sain signaale, et Putin soovib otseläbirääkimisi,“ ütles ta riigitelevisioonile. „Mina tegin ettepaneku avalikuks foorumiks, sest Venemaa peab avalikku sõda.“

Suurbritannia kaitseministeeriumi luureraport keskendus 15. novembril toimunud ulatuslikule rünnakulainele Ukrainas. Tol pärastlõunal sooritas Venemaa kaugmaarakettidega kuni 80 lööki. See on tõenäoliselt arvuliselt suurim rünnak, mille venelased on pärast invasiooni esimest nädalat korraldanud. Ehkki suurem osa rakettidest õnnestus enne sihtmärgini jõudmist hävitada, kahjustas rünnak tõsiselt Ukraina energiataristut. See mõjutab tsiviilelanike ligipääsu side-, kütte- ja veevarustusele. Sellise ulatusega rünnakute jätkumine tühjendab aga samas ka Venemaa tiibrakettide varusid. See võib neile probleemiks saada, sest Ukraina infrastruktuuri kahjustamine on muutunud Kremli sõjapidamise põhivahendiks.