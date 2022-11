GALERII | KAKS MEELEAVALDUST ÜHE HOOBIGA! Paide emad protestivad: lasteaedade basseine ei tohi kuivale jätta! „Mul ei ole raha, et käia oma kolme lapsega eraldi ujulas.“

Paide linna võimuladvik on otsustanud, et alates detsembrist lastakse lasteaedade basseinid kuivaks, et hoida kokku energiat ja raha. Seda ajutiselt, alates märtsis peaksid lapsed saama taas sulistada. Emad suhtuvad sellesse skeptiliselt: „See on vale! Mitte üheski lasteaias ei lasta vett basseini üheks kuuks – aprillis pannakse kõik niikuinii kinni.“