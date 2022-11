EMME, MIKS SA EI NÄE? Nähtamatud elupäästjad: naabri telefonikõne päästis lapse räige vägistaja käest

Koduseinte varjus hoitud sünge saladus tuli päevavalgele pärast seda, kui julge naaber oma kahtlustest politseile teada andis. Kinnipidamisel selgus, et viimati oli mees oma kasulast vägistanud tund aega varem. Paraku jääb enamik sellistest juhtumitest alatiseks lihtsalt üheks „peresiseseks asjaks“. „Laste kaitsmine ei ole peresisene asi, see on kogu ühiskonna asi,“ rõhutab kogenud politseiuurija.