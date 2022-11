Iduettevõtja Toomas Valge | Riik jätab energiakriisist pool juttu rääkimata

Voldikut üle lugedes hakkas mu entusiasm aga haihtuma. Kraadi võrra madalama toatemperatuuri soovitamine on üldiselt ju mõistlik, sest soodsa energiahinna tingimustes olime ehk liigagi harjunud ülekütmise puhul pigem aknaid lahti tegema ja sooja välja laskma, kui kütet maha keerama. Sooja vee kokkuhoid – jällegi õige, vee soojendamisele kulub suur hulk energiat. Vähem telekat vaadata – jah, muidugi, oleme niigi pikalt ekraanide ees. LEDid lakke – jah, sellest on ju aastaid räägitud, küllap kellelgi on veel tõesti mingil moel õnnestunud hõõglampidest kümne küünega kinni hoida. Jõuamegi viimase punktini: kasutuseta seadmed tuleks vooluvõrgust välja võtta… Nojah, võib-olla oli voldikus liiga vähe ruumi, et ära seletada, et veekeedukannu pistikust välja võtmine mingit võitu ei anna, kuid ooterežiimil teler võib tõesti pikema aja peale märgatava koguse energiat kulutada.