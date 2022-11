Analüüs: pea pooled seksuaalkuriteod sündisid ohvrile kätt külge panemata

Seksuaalvägivalla kuritegusid registreeritakse Eestis üha rohkem, kuna inimesed annavad nendest aina julgemini teada – viimase kümne aastaga on sellistest kuritegudest teavitamine kahekordistunud. „Samas on uuringutest teada, et enamik seksuaalvägivalla ohvreid paraku juhtunust ei teata ja abi ei otsi. Ehkki juhtunust teatamine võib olla suur julgustükk, on see väga oluline ja vajalik samm. Nii saab ohvritele vajalikku abi pakkuda ja võimalikke uusi kuritegusid ning ohvreid ära hoida,“ ütles Brit Tammiste justiitsministeeriumist.