Vabariiklased kindlustasid USA esindajatekojas ülekaalu

435 kohaga esindajatekotta pääseb viimaste prognooside kohaselt vähemalt 218 vabariiklasest saadikut. Ehkki vahed on väikesed ning kaotus senatis valmistas vabariiklastele suure pettumuse, tähendab enamus esindajatekojas seda, et neil on võimalik järgmise kahe aasta jooksul president Joe Bidenile ja tema tegemistele kaikaid kodaratesse visata.