GRAAFIKUD | LÕPP ON LÄHEDAL?! Maailma rahvaarv jõudis 8 miljardini, kui kaua ja kõrgele veel?

47 riigis on rahvaarv alates 1950. aastast vähemalt kuuekordistunud: kaardil on need tähistatud mustaga. Punasega on riigid, kus rahvaarv on kasvanud vähemalt 3,5 korda, kollasega need, kus vähemalt kahekordistunud. Rohelisega on riigid, kus rahvaarvu kasv on väiksem kui 100% ning sinisega on üksikud riigid nagu näiteks Läti, kus rahvaarv on vähenenud.