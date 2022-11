VIDEO | Kallas: hüvitist hakkavad saama ka alla kolmeaastase lapse kaotanud vanemad

Sel nädalal jõuti valitsuses kokkuleppele peretoetuse tõstmise eelnõus. „Mul on hea meel, et toetus muutus õiglasemaks puuetega laste perede jaoks ja kavas on toetada ka peresid, kes on lapse kaotanud. Eelnõu täieneb olulise muudatusena kõige kurvemateks olukordadeks, kui sureb alla kolmeaastane laps. Oluline on, et riik tuleks appi, et pere ei peaks kõige raskemal ajal toimetuleku pärast muretsema, saavad mõlemad vanemad hüvitist ühe kuu ulatuses,” rääkis Kallas ja lisas, et muudatused hakkavad kehtima 1. jaanuarist.

Välisminister Urmas Reinsalu tõdes, et täna hommikul jätkusid Venemaa raketilöögid Ukrainale. „Meil on valmimas uus sanktsioonide pakett, et Venemaad survestada.”

Reinsalu märkis ka, et luges üllatusega siseministri avaldust, et valitsus on ühise seisukoha kujundanud Venemaa kodanike hääleõiguse asjus. „Ma võin öelda, et Isamaa sisukoht ei ole muutunud, see küsimus tuleb kiiresti otsustada. Ma ütlen nõnda, et nagu me ütleme punamonumentide kohta, millal siis veel kui mitte praegu. See valitsus peab selle seaduse tasemel ära tegema. See on nii moraalne kui ka julgeolekuküsimus.”

Kultuuriminister Piret Hartman tõi välja kaks sotsiaaldemokraatide jaoks olulist teemat . Esiteks, järgmise aasta alguses muutub haiguspäevade süsteem. „Praegu saavad kõik hüvitist alates teisest päevast, aga kui me ei sekku, siis see süsteem lõpeb aasta alguses.” Teise murekohana tõi ta välja, et lasteaiaõpetajate palgakasvuks raha ei eraldatud.