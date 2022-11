Politsei uurib sisekaitseakadeemiast relvade kadumist

Siseministeeriumi audit tuvastas sisekaitseakadeemias hulga puudusi tulirelvade ja erivahendite käitlemises. Teenistusliku järelevalve käigus selgus, et akadeemia relvaruumist on haihtunud kuus tulirelva ja 139 erivahendit. Kaduma läinud tulirelvadest on kaks siiski üles leitud. Erivahend võib olla näiteks käe- või jalarauad, rahustussärk, märgistusvahendid, erinevate efektidega granaadid. Lisaks leiti, et akadeemia protsessides ja sisekontrolli süsteemis on olulisi puudujääke. Muu hulgas täheldati, et relvade eest vastutavad töötajad pole oma tööülesandeid täitnud nõutava hoolsusega. Korralagedus oli liiast: akadeemia rektor Marek Link teatas, et astub ametist tagasi.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk sõnul on juhtunu uurimiseks politsei alustanud väärteomenetlust relvaseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb relva, tulirelva olulise osa või laskemoona käitlemise nõuete ning nende arvestuse ja registreerimise korra või nõuetele mittevastava laskekõlbmatu relva käitlemise nõuete rikkumist.