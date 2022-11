SÕJAKOKKUVÕTE | Vene propagandistid jorisevad

Venemaa kaitseministeerium kuulutas, et Poola plahvatuspaigast avaldatud fotodelt võib selgelt näha Ukraina raketi jäänuseid. Sealjuures lisati, et Vene väed tulistasid teisipäeval sihtmärke, mis asusid Poola piirist vähemalt 35 kilomeetrit Ukraina pool. Muidugi nimetati süüdistusi „provokatsiooniks“. Kremli kõneisik Dmitri Peskov väitis, et Venemaa ei tea Przewodówis toimunud plahvatusest midagi, vahendab TASS. Samas märkis ta, et Kreml ei näe mingit põhjust olukorra eskaleerimiseks. Ta kritiseeris Euroopa liidrite plahvatusejärgseid väljaütlemisi, nimetades seda „russofoobiaks“. Seevastu tunnustas Peskov aga Washingtoni mõõdukat reaktsiooni. USA president Joe Biden ütles, et on ebatõenäoline, et rakett tulistati välja Venemaalt, sest seda ei toetavat raketi lennutrajektoor.