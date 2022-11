Juhtkiri | Surmades on süüdi Venemaa

Poolas plahvatas õnnetu üksikjuhtumina vaid üks rakett, samal ajal tõrjus Ukraina 90 tiibraketi rünnakut. Paljud neist ei jõudnud seatud sihtmärkideni, sest riigi õhutõrje teeb tõhusat tööd, kuid ka üks hävingut toov rakett on liiga palju. Rindel takerdunud Venemaa hävitab nüüd rakettidega Ukraina taristut, et riiki alistuma sundida. Seni edutult, kuigi sõtta on panustatud arulagedalt palju ressursse. Sõjablogija Teet Kalmus arvutas välja, et teisipäevases rünnakus kasutatud rakettide koguväärtus on rohkem kui miljard (!!!) dollarit. Eesti riigi eelarve on 2023. aastal 15,5 miljardit eurot.