PISTIS JOOKSU! Tähelepanelik politseinik hoidis ära vanaproua kinnisvara kirjutamise petturi nimele

14. septembril sai Kuressaare piirkonnapolitseinik Anneli Tiik mureliku kõne eakalt naiselt, kes teatas, et tal on kadunud panga- ja ID-kaart ning et üks meesterahvas soovib teda järgmisel päeval viia notarisse, et proua kirjutaks oma kinnisvara meesterahva nimele. Kuna proua paistis ilmselgelt väga häiritud, läks piirkonnapolitseinik Anneli vanadaami juurde koju.