OLUKORD RAHUNEB: Poola kummutas väited tahtlikust rünnakust. Venemaa kritiseeris Euroopa reaktsiooni

Info Poola raketitabamuse kohta on pea sama muutlik kui kevadine ilm. President Andrzej Duda ja peaminister Mateusz Morawiecki andsid kolmapäeva pärastlõunal pressikonverentsi, milles rääkisid, et Poolal pole isegi kaudseid tõendeid, mille toel oleks võimalik väita, et plahvatus oleks olnud Venemaa rünnak NATOsse kuuluva riigi vastu. Alles eile ja ka täna hommikul oldi aga üsna veendunud, et tegemist oli tahtliku agressiooniga.