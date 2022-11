VIDEO | Reinsalu: on loodud pretsedent, et Vene agressiooni tulemusena hukkusid NATO liikmesriigi tsiviilisikud. Kallas: Eestile ohtu ei ole

Eile viis Venemaa Ukraina vastu läbi aegade ulatuslikuma raketirünnaku, mis oli suunatud tsiviiltaristu vastu ja jättis esialgu elektrita ligi 10 miljonit inimest.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et kuigi uurimine alles käib, viitab praegu teadaolev info, et tegemist oli Ukraina õhutõrjeraketiga S-300, mis sattus ekslikult Poola territooriumile, kui tõrjuti Venemaa massilist rünnakut Ukraina tsiviiltaristu pihta. NATO ei aktiveeri artikkel 4. Venemaa laskis välja eile üle 90 raketi, mis on seni suurim korraga väljalastud rakettide arv. Täna jätkuvad õhuhäired Ukrainas.

Eesti on Poolaga solidaarne ja pakub abi, mida palutakse, rõhutas Kallas. „Eesti piiri taga ei käi aktiivset sõjategevust, mistõttu Eestile sellist ohtu pole.“ Kuid selge on, et sõda mõjutab ümberkaudseid riike. Eestit mõjutab sõda läbi energiahindade ja inflatsiooni.

Venemaa eesmärk on pommitada Ukraina elektritaristut, et inimesed jääksid külma ja pimeda kätte, tekitades põgenikelaine. Venemaa soovib meid eksitada ja terroriseerida nii, et me tegeleksime kõige muuga peale agressioonile vastu hakkamise, ütles Kallas. „Samuti testib Venemaa meie piire.“

Ainus, mis need kannatused lõpetab, on agressiooni kohene lõpetamine, ütles peaminister. „Me peame aitama Ukrainal seda sõda võita,“ ütles Kallas. Lahenduseks on mõjusad sanktsioonid, Venemaa poliitiline isoleerimine ja Ukraina igakülgne abistamine. Agressioonikuritegude ja sõjakuritegude eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta, lisas Kallas.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et täna kogunes Põhja-Atlandi Nõukogu. Liitlased väljendasid selget toetust Ukrainale. Tõenäolist asjaolu, et tegemist on Ukraina õhutõrjeraketi eksliku sattumisega Poola territooriumile, käsitlevad liitlased isoleeritud juhtumina. „Selge on, et hukkunutega lõppenud intsidendis on vastutaja Vene Föderatsioon.“