NATO RIIK LÖÖGI ALL? Kaljulaid: Poola peab ise ütlema, milliseid samme nad liitlastega teha soovivad

Poola tähtsus nii Ukraina sõjas kui ka NATOs ja selle idatiivas on pehmelt öeldes märkimisväärne. Fakt on see, et 15. novembril tegid Venemaa Föderatsiooni relvajõud järjekordse massilise raketirünnaku Ukrainas, millega muu hulgas hävitati kriitiliselt tähtsat taristut. Poola ametivõimude andmetel kukkus teisipäeval kell 15.40 Hrubieszówi oblastis Przewodówi külas alla Venemaal toodetud rakett, mille tagajärjel hukkus kaks Poola vabariigi kodanikku. Juhtumi järjel kutsus Poola välisminister Zbigniew Rau välja Venemaa Föderatsiooni Poola suursaadiku, et nõuda viivitamatult üksikasjalikke selgitusi. Ühtlasi on Poola suurendanud sõjaväe valmisolekut.