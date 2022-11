„Nad olid äärmiselt lahked inimesed.“ Poola plahvatuses hukkus kaks 60. eluaastates Bogdani. Kohalikud elanikud on hirmul

Teisipäeval toimus Poola kagupiiril asuva Przewodówi küla viljahoidla lähistel tugev plahvatus. Lõhkekeha(de) päritolu suhtes on palju segadust – esialgu väideti kindlalt, et tegemist on Vene raketiga, ent hiljem hakati rääkima võimalusest, et plahvatuse põhjustasid hoopis Ukraina õhutõrjeraketid. Igatahes said plahvatuses surma kaks inimest, kaks talutöid teinud Bogdani. Kuidas kirjeldasid juhtunut teised külaelanikud?