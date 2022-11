Stoicescu: sõda on ületanud Ukraina piiri. NATO peab raketitabamusele Poolas vastama väga tugevalt

Esialgsetel andmetel tabas Poolat ööl vastu kolmapäeva Ukraina õhutõrjerakett, mis püüdis tabada Vene raketti. Kuigi Stoicescu sõnul on vahe, kas rakett kuulub ukrainlastele või venelastele, siis kokkuvõttes on need vaid nüansid. „Õnnetus Poola ehk NATO territooriumil sündis otseselt Venemaa raketirünnaku tõttu,“ sõnab ta.