JALGADE PEKSUST JÕUTI VIDEOKOHTUNIKUNI. Staažikas vutihuviline David Vseviov: „Inimestel on jalgpalli tohutult vaja.“

Ajaloolane David Vseviov (73) ei ole jalgpallimaailmas mingi võhik. Maailmameistrivõistlused Kataris on tema jaoks 15. suurturniir, millelt ootab, nagu igalt mängult, meisterlikku meelelahutust. „Mäletan neid episoode, kus Pelét taoti julmalt vastu jalgu. Sellepärast veel mingeid kollaseid kaarte ei olnud, olid vaid karistuslöögid. Aga vaatajana oli täiesti tunda, et eesmärk oli see mees platsilt minema saada. Mul oli tast tohutult kahju.“