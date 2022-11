Valitsus koguneb arutama julgeolekuolukorda

„Eile Poolas aset leidnud juhtum on äärmiselt tõsine. Suhtleme aktiivselt nii Poola kui teiste liitlastega, et välja selgitada juhtunu täpsemad asjaolud. Poola on meie hea liitlane NATOs ja võib olla kindel, et Eesti on pühendunud kollektiivkaitse põhimõtetele,“ sõnas peaminister. „Avaldan kaastunnet hukkunute lähedastele.“