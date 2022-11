TA ON TAGASI! Trump teatas, et kandideerib uuesti presidendiks

Hoolimata sellest, et valija oli hiljutistel vahevalimistel tema suhtes kahtleval seisukohal ning tema positsioon ohus, otsustas president Donald Trump ikkagi 2024. aasta USA presidendivalimistel osaleda. Isegi kui kodupartei leiab, et tema tähetund on möödas ning särama on löönud uus staar otse Trumpi koduukse all.