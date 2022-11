SÕJAKOKKUVÕTE | Wagnerlased lõid Vene sõduri pea sodiks

Maailma suurriikide liidrid kohtuvad Balil G20 tippkohtumisel. Vladimir Putin saatis sinna välisminister Sergei Lavrovi. Associated Pressi teatel sattus Lavrov aga pärast saabumist peagi haiglasse. Vene välisministeeriumi kinnitusel on minister hea tervise juures. Samas sõnas Bali kuberner, et kuigi Lavrovi tervis on korras, käis ta siiski haiglas kontrollis. Kuuldavasti tabas teda mingi südamega seotud mure. Naljamehed lõõpisid internetis, et Lavrov üritab Bali troopilises paradiisis varjupaika leida ning osutasid temast avaldatud fotol ta rõiva- ja telefonimargi Lääne päritolule.