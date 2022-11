Juhtkiri | Habemega lastetoetust siiski ei saa

Nii juhtus seegi kord, kui uus võimuliit kavandas peretoetuse maksmist kuni vähemalt kolmelapselise pere noorima võsu 24aastaseks saamiseni. Mõistetavalt kutsus täiskasvanud habemega laste (kel endilgi võivad juba lapsed olla) toetamine esile ühiskondliku irooniapahvaku. Küsimus polnud mitte niivõrd eelarvekulus, vaid perede ebavõrdses kohtlemises, justnagu oleks paarilapseliste perede järeltulijad riigi silmis mitu korda odavamad.

Nüüdseks on peretoetuste osas vanuselatt mõistlikuma piirini alla lastud kuni 19.eluaastani. Kui riigil on plaan ja võimalused ka vanemaid kui 19aastaseid toetada näiteks õpingute ajal, siis on see üksnes teretulnud, kuigi senimaani pole rääkimisest kaugemale jõutud.

Samas on erakonnad ka varem toetusi juurutades avaliku arvamusega vastuvoolu ujunud, kui oravate soovil pandi maksimaalse emapalgana paika kolmekordne keskmine palk. Nii on see sel aastal suisa 4043 eurot ning sellelt tasemelt hariliku lapsetoetuse juurde kukkumine on järsk, kuid mitmekordse keskmise palga teenijale kindlasti majanduslikult mitte letaalne põnts.

Tähtis on aga see, millise signaali riik toetuste süsteemiga välja saadab, kullates ühelt poolt kõrgepalgalisi emasid, teiselt poolt aga eeldatavalt kehvemini toimetulevaid paljulapselisi. Sestap ei saa peretoetuste tõusuga välistada sama efekti, mis oli emapalga ideeks – et emad oleksid lastega võimalikult kaua kodus.