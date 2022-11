MINISTER KOERARÜNNAKUTEST: ainult seadus ei hoia midagi ära!

„Ei ründa mitte tõug, vaid koer. On riike, kus mõned tõud on ka keelatud, kuid siis toimub rohkem teist tõugu koerte rünnakuid. Kui omanikud ise end ei muuda, siis hakkavad hammustama teist tõugu ja tõutud koerad, keda need samad omanikud endiselt ei ole õigesti kasvatanud,“ räägib koerte koolitaja Aivo Oblikas.