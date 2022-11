VIDEO | VÄIKE SÕJAVANG: okupandid panid Hersonist pihta pesukaru

Hersonist taandunud okupandid rüüstasid linna enne lahkumist korralikult. Kaasa võeti juba varasemast tuttavaid esemeid: kodutehnikat, mänguasju, ka hinnalisi teoseid linna kunstimuuseumist. Üks konvoi haaras kaasa vaguni lõbustuspargi Ameerika mägedelt. Samuti on röövitud Katariina II armukese vürst Potjomkini säilmed. Erilist hämmingut pälvivad aga Vene sõdurid, kes otsustasid omamoodi Vene „Tiger Kingi“ (mäletate seda Netflixi sarja?) mahitusel linna loomaaiast röövida pesukarud, paabulinnu, laama, hundid ja eesli. Eriti aga just pesukaru on saanud interneti meemimeistrite ehk naljapiltide valmistajate meelissümboliks, kelle teekonda ja võitlust okupantide vastu nüüd netikunstis kujutatakse. Vene ajakirjanik Anna Dolgareva nimetas looma röövimist pettunult „ainsaks heaks uudiseks“, mis Hersonist kuulda on. Rohkem ei oska isegi kremlimeelne korrespondent esile tuua.