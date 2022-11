Tallinna Linnatranspordi altkäemaksuafääris süüdimõistetud peavad kamba peale hüvitama enam kui pool miljonit eurot. Üks neist saab tagasi tohutus koguses konfiskeeritud vara

2018. aasta kevadel alguse saanud lugu, mil keskkriminaalpolitsei pidas kinni AS Tallinna Linnatranspordi neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustati riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja kahte altkäemaksu võtmises, lõppes tänavu sügisel Harju maakohtus kompromissi sõlmimisega. Tallinna Linnatranspordi AS esitas tsiviilhagi 1,4 miljoni euro suuruse kahju hüvitamiseks, kuid prokuratuur on hinnanud, et altkäemaksuna saadud summa ulatus suisa üle kahe miljoni euro. Kohus otsustas, et süüdimõistetud peavad aasta jooksul tasuma AS Tallinna Linnatranspordile 525 000 eurot.