Toomas Alatalu | Kas koristame ära sõjamonumente või hoopis okupatsiooniaja monumente?

Esimesed tehtud sammud sel teel (Raadi mälestusmärk jt.) annavad märku, et sedapuhku on tõsi taga. Samas on Eesti koalitsioonivalitsuste töö tulemused, eriti nende kvaliteet juba aastaid olnud hinnatav naaberriigi peaministri sõnadega – „tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati”. Ehk siis tuleb tehtu peale käsi laiutada ja püüda saadut parandada. Vigade osas nentida, et vastutajaid pole, kasulõikajaid aga ülearugi palju.