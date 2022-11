PUUAKSE KRAANA OTSA? Iraanis hakatakse meeleavaldajaid hukkama. Karmilt käitutakse ka alaealiste protestijatega

Iraanis toimuvad meeleavaldused on muutunud üha pingelisemaks. Täiskasvanud protestijate kõrval vahistatakse ja tapetakse isegi lapsi. Lisaks määras Iraani kohus protestidega seoses ka esimese ametliku surmamõistva otsuse. Kas see viiakse täide avalikult ning ohver puuakse üles kraana külge, nagu on riigis kombeks?