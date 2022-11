ISA ON SÕJAS, EMA RABAB TÖÖD: kuidas saavad põgenike lapsed kohaneda Eesti eluga? Üks nipp: mine metsa!

Kuidas aidata Ukraina lastel kohaneda kooliga Eestis? „Juba seitsmeaastaselt teavad Ukrainast siia tulnud lapsed väga hästi, mis on üksildus ja lein. Isa on neil sõjas. Ema on kogu aeg tööl ja keelekursustel,“ tõdeb Kiievist pärit psühholoog Natalia Boychenko. MTÜ KoosOn viib sõjapõgenike lapsed loodusesse, kus nad saavad aega veeta koos eestlastest eakaaslastega.