Ülivõimsate kaameratega Mate 50 Pro nutitelefon jäädvustab profitasemel fotod ja videod

Et suur osa meie elust leiab täna aset sotsiaalmeedias, on äärmiselt oluline omada head selfie-relva ja telefoni, mis igapäevaelu kaunimad hetked aitab jäädvustada. Ootused seadmete kvaliteedile, fotode ja videote teravusele, aga ka telefoni-sisestele töötlusvõimalustele on selle valguses aina kõrgemad. Hea uudis on see, et Huawei arendajad on töötanud selleks puhuks välja tõelise fotograafia-huviliste lemmiku – Mate 50 Pro nutitelefoni, mis ületab kõik senised ootused ning on tehnoloogiafirma ajaloos võimsaim telefonimudel. Nii on ka rahvusvaheline telefonikaameraid testiv edetabel DXOMARK hinnanud Mate 50 Pro mudeli parimate kaameratega nutitelefoniks kogu maailmas.