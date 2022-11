KIRVEHOOPIDE HIND RIIGI RAHAKOTILE: ähvardavalt läheneb üüratu trahv – 1,4 miljardit eurot! Ministeerium tunnistab: kliimaeesmärke me ei täida

Kui Eesti jätkab metsa raiumist endise hooga, siis kaldume kliimaeesmärkide täitmisest tublisti kõrvale. 2021.–2025. aastatel satuks siis atmosfääri 18,4 miljonit tonni CO₂ rohkem, kui Eestil on lubatud. Kohustustele sülitamisel on üüratu hind: see võib tähendada kuni 1,4 miljardi eurost hoopi riigieelarvele ainuüksi nende viie aasta eest. Järgmise viisaastaku eest lajatav hoop on sama ränk.