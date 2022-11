KES KUI PALJU SAAB? Koalitsioonipartnerid saavutasid lasterikka pere toetuse osas uue kokkuleppe

Koalitsioonierakonnad saavutasid perehüvitiste eelnõu osas uue kokkuleppe, teatas erakond Isamaa pressiteates. Kokkuleppe kohaselt hakatakse lasterikka pere toetust maksma kuni kolmanda lapse 19aastaseks saamiseni, misjärel väheneb summa järk-järgult, nii nagu varasemalt kokku lepitud. Lisaks tõuseb lasterikka pere toetus jaanuarist 650 euroni juhul, kui peres on kolm või enam last ja 850 euroni, kui peres on vähemalt seitse last.