Küsimus | Miks valiti laulupeoliste toitlustamiseks Ukraina sõja ajal vene seljanka?

Miks Ukraina sõja ajal, mil Eesti ühemõtteliselt toetab Ukrainat, valiti laulupeoliste toitlustamiseks välja seljanka, mis Eesti entsüklopeedia andmeil on vene rahvustoit? Ukraina borši kandmine sõja algul UNESCO kultuuripärandi nimekirja oli suur kaotus Vene propagandale ja suur võit Ukrainale. Jääb mulje, et laulupidu eelistab Venemaad Ukrainale, sest borš on väljavalitud laulupeosuppide pingereas alles kolmandal kohal, esikohal aga seljanka. Eesti rahvuslikul laulupeol alistas vene seljanka ukraina borši?