Juhtkiri | Kas on kerge olla tapjakoer?

Alustada tuleks vettpidava lemmikloomaregistri rajamisega. Igal, ka hulkuval loomal on peremees, kas tolle tegude eest juriidiliselt vastutab. Isegi kui oleme liberaalsemad mõnestki lääneriigist ega kehtesta keelatud ohtlike koeratõugude nimekirja, võib ohtlikumate koeratõugude pidamise loa anda vaid vastava koolituse läbinud ja karistusteta soovijale – analoogselt relvaloa taotlejatega. Et ei saaks väita, et registripidamiseks ja kontrolliks ressursse napib, siis on täiesti asjakohane ka lemmikloomamaks, sest ka see distsiplineerib loomaomanikku. Praegu rajavad omavalitsused koertele mänguplatse ju millegipärast kõigi maksumaksjate raha eest.