SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi külastas vabastatud Hersonit

Vladimir Putini eesmärk on jätta Ukraina sel talvel külma ja pimeduse kätte, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Venemaa lahkumine Hersonist näitab Ukraina relvajõudude „uskumatut julgust“, lisas sõjalise alliansi juht pressikonverentsil Haagis. Stoltenberg toonitas, et see, millised tingimused on läbirääkimistel sõja lõpetamiseks vastuvõetavad, jäägu Ukraina otsustada. „Järgmised kuud saavad olema keerulised,“ sõnas Stoltenberg. „Putini eesmärk on jätta Ukraina sel talvel külma ja pimedusse. Talv on tulemas ja me peame hoidma oma valitud kurssi.“