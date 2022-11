RON DEVAGATSEJA – Trumpile on tekkinud uus rivaal

Siinkirjutajal ja Trumpi pojal Don juunioril on midagi ühist: mõlemad olid veendunud, et USA vabariiklaste parteist on saanud Donald Trumpi partei. Me mõlemad eksisime. Meie mõlema kaitseks võib öelda, et vabariiklaste nii ulatuslikku põrumist 8. novembri vahevalimistel ei osanud keegi ette näha. Ehkki demokraadid ei osanud ehk kõige paremini ameeriklaste majanduslikku kitsikust kõnetada, ei suutnud seda mitmel pool ka nn Trumpi vabariiklased. Näiteks Michigani osariigi kuberneriks kandideerinud Tudor Dixon (all pildil) rõhus traditsioonilistele väärtustele ning vaenas valimisreklaamides transsoolisi inimesi. Michigani vabariiklaste personalijuht Paul Cordes tunnistas erakonnakaaslastele saadetud memos, et Dixon üritas rahvast meelitada jutuga, mis oleks rohkem läinud peale aastal 2020. Koos Dixoniga kukkus Michiganis läbi ka kogu erakond tervikuna. Praegu huvitab keskmist ameeriklast hinnatõus, mitte transsoolised sportlased. Dixon vihastas kriitika peale ja praegu on vähemalt selle osariigi vabariiklaste seas parajalt käärima läinud.