Hea uni hoiab haigused eemal… kuidas magada võimalikult hästi?

Mis täpselt une ajal kehas toimub ja miks see vajalik on?

Uni on mõjutab meie kehas paljusid olulisi protsesse. Une ajal keha rahuneb ja puhkab, pulss ja vereringe aeglustuvad, vererõhk langeb. Samal ajal toimuvad ainevahetusprotsessid omasoodu edasi, keharakud taastuvad, tugevneb immuunsüsteem ning organismis kogunevad energiavarud.

Meie naudime und, kuid samal ajal meie aju ei maga, vaid töötleb päeva jooksul saadud informatsiooni, talletades sellest olulise osa ning kustutades üleliigse, mõttetu ja häiriva info. Seetõttu osutub vahel tõeks vana ütlus „hommik on õhtust targem“. Tõesti, mõnikord õnnestub unes saada vastus küsimusele, mille kallal sai eelneval päeval tulutult vaeveldud.

Kvaliteetne uni

Nii kaua, kuni sinu uni on kvaliteetne, toimib kogu organism hästi ning sa oled kaitstud haiguste ja kurnatuse eest. Uni on kvaliteetne siis, kui ta on sügav ja kosutav. See tähendab, et sa uinud kiiresti, magad rahulikult ning ei ärka öö jooksul korduvalt üles.

Une kvaliteeti võivad mõjutada mitmesugused välised tegurid: toa temperatuur ja valgustus, õhuniiskus, helitaust jne. Niinimetatud sisemistest und mõjutavatest faktoritest on olulisemad toitumis- ja liikumisharjumused. Tervislik ja mitmekülgne toit ning piisav füüsiline koormus parandavad kindlasti une kvaliteeti. Selge on see, et mõnuained nagu alkohol, kohv ja nikotiin mõjuvad suuremates kogustes unekvaliteedile laastavalt. Kõige sagedamini esineb unehäireid, mille puhul inimene ei saa hästi uinuda ning ärkab öö jooksul mitu korda.

Mida teha, et oma une kvaliteeti parandada?