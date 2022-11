KAARDID | 5 EURO EEST 1700 HEKTARIT?! Vaata, kui kõrgelt hindab maa-amet sinu kodukandis põldu, metsa, rohu- ja elamumaad

MIS SU MAA KA MAKSAB: Kaardil on toodud 747 003 katastriüksuse ruutmeetri väärtus (puuduvad vaid need, kus maa väärtust arvutatakse ehitusõiguse mudeliga, suletud brutopinna alusel). Must – kuni 16 senti m². Roheline – 17 kuni 48 senti m². Kollane – 49 senti kuni 7,26 eurot m². Punane – vähemalt 7,27 eurot m².