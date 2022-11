OTSEBLOGI | Volodõmõr Zelenskõi süüdistab Vene sõdureid sõjakuritegudes ja tsiviilisikute tapmises Hersonis

Venelased muudavad okupeeritud Melitopoli sõjaväebaasiks, ütles linnapea.

Reuters teatab, et endine Vene palgasõdur hukati pärast seda, kui ta vahetasi pooli Ukraina toetamiseks. Telegrami kanalites levitatud kinnitamata videos, mis Venemaa meedia väitel olid seotud Wagneri palgasõdurite rühmitusega, nimetas mees end Jevgeni Nužiniks (55) ja ütles, et on vahetanud poolt, et „venelaste vastu võidelda“.

Elanikud ütlesid, et venelased jätsid pärast kaheksakuulist okupatsiooni Hersonis maha hävingu. Ühe loomaõigusorganisatsiooni teatel on Moskva väed varastanud kohalikust loomaaiast isegi kähriku, hundid ja oravad.

Ukraina ametiisikud hoiatavad kaasmaalasi, et hoolimata Venemaa lahkumisest Hersonist, siis sõda ei ole veel läbi ega võidetud. Hersoni piirkonnas on puudu veest, ravimitest ja toidust, kuid Mõkolaivist plaanitakse kõike hädavajalikku piirkonda muretseda. Praegu elab Hersonis 70 000 - 80 000 inimest. Enne sõda elas piirkonnas 320 000 inimest.

Nädalavahetusel on terves Ukrainas tähistatud Hersoni vabastamist. Ukraina ametiisikud hoiatavad kaasmaalasi, et Venemaa lahkumine Hersonist ei tähenda, et sõda oleks lõppenud.

Samal ajal Venemaal: meeleavaldus, millel nõutakse, et Moskva ründaks Washingtoni. Nad tsiteerivad Putini sõnu: „Me läheme taevasse märtritena ja nad lihtsalt kärvavad.“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas, et kuigi sõjaväe eriüksused on Hersoni linna jõudnud, on umbes 70% Hersoni piirkonnast on endiselt Venemaa kontrolli all. Zelenskõi ütles, et Kiievi väed on saavutanud kontrolli enam kui 60 asula üle Hersoni piirkonnas ja et Hersonis rakendatakse stabiliseerimismeetmeid.

Saksamaa kantsler Scholz teatas, et Putin takistab igasugust diplomaatilist lähenemist. Scholz ütles, et Venemaa peab mõistma, et dikteeritud rahust asja ei saa.