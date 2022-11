Hüvitisenõue kohtus: Katrin Lust ei pea maksma 40 000 euro suurust menetluskulu

Harju maakohus on Katrin Lustilt Veet Mano kasuks välja mõistnud 10 000 eurot hüvitist, mispeale esitasid Lusti esindajad vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild advokaadibüroost TRINITI apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtusse. Lusti esindajate sõnul mõistis maakohus välja kahju, mis ei vasta mittevaralise kahju mediaanile (ca 800 eurot) ega ka keskmisele Eesti palgale (saate avaldamise ajal ca 1400 eurot bruto). Tallinna ringkonnakohus kaebust täies ulatuses ei rahuldanud, mistõttu esitasid Lusti esindajad edasikaebuse riigikohtule. Läinud esmaspäeval ei võtnud riigikohus kaebust menetlusse. Seega jõustusid kohtuotsused, mille järgi Lust peaks ümber lükkama saates „Kuuuurija“ selgeltnägija Veet Mano kohta käivad väidetavalt ebaõiged väited ja maksma talle 10 000 eurot hüvitist. „Kohtukulud jäid poolte endi kanda – arvestades, et hageja menetluskulud olid ca 40 000 eurot, siis on see samas kindlasti võit meediale ja ajakirjandusele,“ selgitasid Lusti esindajad.